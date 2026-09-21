“La Historia Completa” de Noticias Repretel es premiada por el Colegio de Periodistas

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Noticias Repretel recibió un importante reconocimiento con la entrega del Premio Nacional de Periodismo del Colegio de Periodistas, “Jorge Vargas Gené / Óscar Cordero Rojas”, al periodista Andrés Ramírez, por su trabajo en el episodio “Fábrica de Sicarios”, del programa La Historia Completa, que se transmite por canal 6 todos los domingos a las 8 p.m.

La Historia Completa es un formato de Noticias Repretel dedicado a desarrollar investigaciones especiales sobre acontecimientos y fenómenos que han generado un profundo impacto en la población costarricense.

En esta ocasión, “Fábrica de Sicarios” abordó el crecimiento del sicariato en Costa Rica, pero fue más allá de mostrar a quienes ejecutan los asesinatos.

El reportaje profundizó en el engranaje que permite que estas estructuras se reproduzcan, explorando cómo el crimen organizado recluta jóvenes y las consecuencias humanas que deja la violencia mucho después de cada asesinato.

La investigación incluyó testimonios exclusivos, fuentes judiciales y policiales, imágenes inéditas y una conversación cara a cara de Andrés Ramírez con un gatillero, en medio de uno de los períodos más violentos de la historia reciente del país.

El reconocimiento también destaca el trabajo colectivo detrás de la investigación. Junto a Andrés Ramírez participaron Angélica Fallas, postproductora; Andrés Arce, camarógrafo; Jean Carlo Reyes, animador 3D; y Alberto Guzmán, productor de Noticias Repretel.

Cada entrega de La Historia Completa es el resultado del trabajo conjunto de periodistas y profesionales que aportan desde sus distintas áreas para construir investigaciones de profundidad.

PUEDE OBSERVAR EL PROGRAMA DE LA HISTORIA COMPLETA ACÁ

Noticias Repretel celebra este reconocimiento como un logro de todo el equipo y reafirma su compromiso con un periodismo de investigación que busca contar, contextualizar y profundizar en las historias que marcan al país.