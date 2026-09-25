La hipótesis que se maneja sobre la muerte de hombre por candado chino en San José

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Un hombre murió tras sufrir una violenta agresión por parte de dos sujetos en pleno centro de San José. Víctima trabajaba como zapatero, a escasos metros del lugar donde se dio su asesinato.

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¿Quién es la víctima mortal del asesinato en San José?

Se trata de Asdrúbal López, un reconocido zapatero de la zona.

Video del ataque contra el hombre

Según muestran imágenes, López caminaba por la acera, cuando se encuentra con dos sujetos, hace que va a ingresar a un establecimiento comercial y en ese momento ambos lo toman, uno de ellos del cuello, le hace un candado chino y el otro lo empieza a ‘bolsear’.

Sus momentos de vida fueron muy traumantes para las personas que estaban en el lugar.

Posible razón del asesinato

La circunstancias alrededor de la muerte podrían tener relación con un nuevo celular que López había comprado.

“Parece que el señor se compró un telefonito, lo vieron y se lo quitaron”, dijo una vecina del sector.

Los sospechosos de acabar con la vida de Asdrúbal, se dieron a la fuga. Agentes judiciales se mantienen en investigación del caso.

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