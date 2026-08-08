La hipótesis que se maneja sobre el asesinato de paciente dentro de hospital

A eso de las 3:00 a.m. de este 8 de agosto ocurrió un violento asesinato dentro de las instalaciones del Hospital de la Anexión, Nicoya, Guanacaste. Dos hombres con su rostro cubierto y armas largas llegaron al sector de Emergencias y dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre que se mantenía en una camilla.

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¿Cómo entraron al hospital?

Amenazaron al guarda de seguridad y poco pudo hacer para evitar que ingresaran directamente al área donde los pacientes esperaban una cirugía.

Víctima mortal

Sicarios le quitaron la vida a Arnold de Jesús Valverde Matarrita, de 32 años. Una vez se encontraron con el paciente, le comenzaron a disparar.

Una asegurada, adulta mayor resultó herida en uno de sus glúteos.

¿Qué se sabe sobre los sospechosos del crimen?

Las autoridades ubicaron un vehículo abandonado y en el cual se cree escaparon los dos sospechosos que cometieron el asesinato.

¿Qué hacía la víctima?

La información que se corroboró es que Arnold Jesús Valverde se lesionó su pierna y por eso se encontraba en el área de Emergencias. En algún momento se encontró custodiado por Fuerza Pública, sin embargo el mismo Ministerio Público ordenó que esa custodia se le levantara, hecho que habrían aprovechado los sicarios para atacarlo.

Las autoridades estarían vinculando el caso a venganzas por disputas territoriales en la zona de Guanacaste, que ha aumentado en homicidios durante los últimos días y principalmente tras la captura de alias “Diablo”.