La hipótesis que maneta el OIJ tras el triple asesinato en Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga como un posible ajuste de cuentas relacionado con una disputa territorial entre grupos criminales el triple asesinato ocurrido la noche de este lunes en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Asesinato con un arma AR-15

El hecho ocurrió pasadas las 8 p. m., cuando sujetos armados dispararon contra los ocupantes de un vehículo.

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En la escena, las autoridades recolectaron casi 100 casquillos de un arma AR-15, mientras que el sonido de la ráfaga quedó registrado por una cámara de seguridad cercana.

Tres muertos y dos heridos

Las víctimas mortales se identificaron como David Gómez, de 33 años; Isaac Cerdas, de 20; y Uranian Ramírez, de 22, este último falleció en el hospital de Cartago.

Además, dos personas que pasaban por el lugar resultaron heridas. Una mujer de apellido Hernández, de 48 años, recibió impactos de bala, mientras que un hombre de apellido Valverde también lo alcanzaron los disparos.

Disputa por venta de drogas

Según las autoridades, varias estructuras criminales mantienen una disputa por el control territorial y puntos de venta de drogas en Cartago.

El OIJ señaló que varias de las víctimas de los hechos violentos recientes tenían antecedentes policiales, lo que forma parte de las líneas de investigación para determinar el móvil del ataque.

Los responsables aún no han sido detenidos. Las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para intentar identificar a los responsables.

Cartago registra además un incremento de los homicidios respecto al año anterior, situación que ha llevado a las autoridades a reforzar los operativos policiales en sectores considerados de interés.