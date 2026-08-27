Autoridades lograron ubicar un cuerpo sepultado en una fosa luego de tres allanamientos en el sector de Pacuare de Limón. Agentes pretendían la detención de los sospechosos de la desaparición de un hombre, así como también hallar a la víctima.

En una de las estructuras tipo búnker intervenidas, se da el hallazgo del cuerpo de un hombre.

¿De quién?

Se trataría de Claudio Franciso Salazar Madrigal, de 40 años, conocido con el alias de “Resbaloso”. A este hombre lo reportaron como desaparecido el 14 de agosto de 2026 y fue visto por última vez en Limón, en Pacuare Viejo.

¿Por qué estaba sepultado en una fosa?

Habría sido asesinado por el mismo grupo criminal al cual aparentemente pertenecía. Una de las hipótesis que ahora analiza la Policía Judicial es que Salazar pudo mantener algún tipo de roce con la organización, lo cual generó que le ocasionaran la muerte y luego lo sepultaran.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó pruebas de luminol, para determinar si fue asesinado en alguna de las estructuras allanadas.

¿Hay detenidos por este caso?

El OIJ por el momento no confirma alguna detención. Las personas sospechosas conformarían la agrupación de los “Tony’s Boys”, los cuales se dieron a la fuga al momento del operativo de autoridades.