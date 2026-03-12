La guerra en Medio Oriente toma fuerza en el Estrecho de Ormuz

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Irán bombardea seis petroleros en el Estrecho de Ormuz, cumpliendo sus amenazas de paralizar el transporte de crudo en una escalada bélica que enciende las alarmas globales.

Irak denunció el ataque contra dos buques en el Golfo Pérsico, uno de ellos de bandera estadounidense, mientras que otras cuatro embarcaciones de distintas nacionalidades también fueron alcanzadas por proyectiles iraníes en las últimas horas.

El saldo parcial del ataque confirma al menos una persona fallecida y 38 tripulantes rescatados, según reportes desde la zona. Imágenes difundidas desde un puerto en Omán muestran tanques de combustible en llamas, evidenciando la magnitud del incendio a bordo de las naves atacadas.

La acción militar busca interrumpir el flujo de petróleo a través del estrecho, una vía estratégica por donde pasa cerca del 20% del crudo mundial, lo que ha provocado una reunión de emergencia de las potencias marítimas.