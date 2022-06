El enfrentamiento entre Suecia y Noruega en la primera fecha de la UEFA Nations League estuvo repleto de condimentos que continuaron su curso hasta una vez finalizado el encuentro. Los comandados por Erling Braut Haaland ganaron de buena manera por 2-1 con dos tantos del delantero que firmará en las próximas semanas con el Manchester City y el mismo protagonista del doblete reveló que tuvo un fuerte cruce verbal con uno de los defensores de la selección rival.

Durante la primera mitad y cerca del círculo central, la transmisión oficial filmó el inconveniente entre el goleador y Alexander Milošević. “Primero me llamó prostituta, puedo decir con seguridad que no lo soy”, declaró Haaland en charla con la cadena noruega TV 2 después del partido. Y agregó al respecto del cruce con una sonrisa en el resto: “En segundo lugar, dijo que se iba a romper las piernas, al minuto y medio marqué. Eso estuvo bien”.

En el instante Erling remató para estampar el 2-0 en el marcador a favor de Noruega, miró a la cara a quien lo agredió verbalmente y festejó a pocos metros de él. Al día siguiente, la tapa del reconocido diario sueco Aftonbladet describió la celebración como un “gesto burlón” y encendió la polémica. Por su parte, Milosevic niega haber hablado con el autor de los dos goles: “Yo nunca hubiera dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo debemos comunicarnos. No hablo inglés en el campo, por lo que es especial que diga cosas que yo no he dicho”.

En postura defensiva, Alexander explico que jugó “partidos en los que me he enfadado más” y utilizó al periodista como intermediario. “Felicita a Haaland por los dos goles y dile que es un buen jugador. No es el mejor futbolista que he conocido. Es más, no está ni cerca”, disparó el sueco. Leo Skiri Østigård, compaeñero de Milosevic, reveló que habían dicho que no se le tenía que hablar a Haaland: “Eso es lo más tonto que se puede hacer. Para encender a Erling: he intentado hacerlo en el entrenamiento y nunca lo volveré a hacer. Es algo que le gusta y luego golpea rápido detrás de ti”.

Con los dos goles, Haaland alcanzó la marca de 18 goles oficiales en 19 partidos internacionales. Con dos sólidas victorias como visitante para Noruega en el inicio de la Liga de Naciones, se espera que el próximo domingo 12 de junio la historia continue cuando sea Suecia el que visite al equipo de Erling.