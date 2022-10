Erling Haaland no deja de recibir elogios después del excelente partido que protagonizó en el clásico de Manchester, en el que aportó tres goles y dos asistencias para la goleada del City por 6-3 sobre el United.

A su vez, el noruego tuvo uno de los mejores arranques de temporada al ubicarse como máximo artillero de la Premier League con 14 tantos en las primeras nueve jornadas (una fecha fue pospuesta tras el fallecimiento de la reina Isabel II).

En ese contexto, y al finalizar el duelo frente a los Red Devils, un periodista le consultó a Guardiola acerca del presente de su delantero estrella y las comparaciones con Lionel Messi, a quien dirigió durante cuatro temporadas en Barcelona.

“¿Ves algo en él? Es un jugador diferente, pero cuando tenías a Leo Messi siempre esperabas que saliera y anotara en todos los partidos, ¿sientes eso ahora por Erling Haaland?”, le preguntó el cronista.

“La diferencia es que Erling necesita tal vez de todos sus compañeros, ya sabes, para hacerlo cuando llegué allí, eso es increíble. Messi tenía la capacidad de hacerlo todo por sí mismo”, sentenció el entrenador catalán volviendo a dejar en claro por qué el astro argentino está un escalón por encima del resto de los demás futbolistas.

En la conferencia de prensa posterior, le volvieron a preguntar sobre el joven atacante de 22 años y el técnico de 51 años sorprendió al contar que, “una vez dijo que prefería tocar cinco veces el balón y marcar cinco goles. A mí no me gusta eso. Quiero que esté más involucrado y toqué más el balón para que además de marcar goles tenga esa sensación que un futbolista sólo puede tener cuando está en contacto con el balón”.

“Hoy me ha gustado lo involucrado que ha estado en el juego y me gustaría que lo estuviera más… sin olvidarnos de que su mayor talento es poner el balón en la red y en eso es un goleador fantástico”, añadió Guardiola sobre el artillero que ya acumula tres tripletes en ocho partidos de liga disputados ( vs Crystal Palace, Nottingham Forest y United).

“Sus números, honestamente, dan miedo. Hablan por sí mismos. Nos da la sensación de que siempre está con hambre de goles y es muy competitivo”, sentenció el técnico español sobre la reciente incorporación del atacante noruego que desafortunadamente no estará presente en el Mundial de Qatar 2022 con su selección al quedar eliminada en la fase de grupos de las eliminatorias europeas.