A las fuertes declaraciones del vicepresidente Rafa Yuste sobre el posible retorno de Lionel Messi a su casa, se les sumaron los dichos de Xavi Hernández.

Ex compañero del argentino con el que ganó todo y actual entrenador de un Barcelona que está cerca de campeonar en la liga española.

“Estamos a un mes de poder ganar dos títulos importantes y no es momento para hablar de fichajes ni de Leo.

Hay que hablar del Elche, el Madrid y lo que viene”, mencionó el DT, pero en la conferencia de prensa el tema más preponderante fue la situación del rosarino y no pudo evitar las preguntas.

Creo que no es momento para hablar del regreso de Leo.

Tengo amistad. Hablo de forma frecuente pero no es momento por el bien de Leo, ni del club ni de la plantilla.

Es un tema que estamos tratando, tengo amistad por él pero se está haciendo y ojalá se pueda hacer.

Me gustaría que volviera para ayudarnos. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia del club y de la historia del fútbol”, mencionó Xavi en primera instancia.

Más tarde, al entrenador catalán le consultaron si estaba “enamorado” de su ex compañero de plantilla: “Claro que estoy enamorado de Leo.

Que no se malinterprete. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros. He visto el futbolista que es.

La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan. Lo más importante es que la gente se ilusione.

El termómetro del Camp Nou no falla. La gente está ilusionada como se vio en el Clásico”.