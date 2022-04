La selección argentina que comanda Lionel Scaloni ya encaró la recta final rumbo al Mundial de Qatar 2022. Finalizó como escolta de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas (resta el encuentro entre ambos suspendido) y ya conoce a sus rivales en el Grupo C de la cita mundialista: Arabia Saudita, México y Polonia.

Pero no solo el rendimiento del equipo que lo dejó en un muy buen lugar en la tabla y con mucha antelación clasificado a la Copa del Mundo, y el guiño que recibió del azar por las selecciones que deberá enfrentar en la fase de grupos del Mundial mantiene expectante a los hinchas argentino. También el gran rendimiento de Lionel Messi, quien encontró en la selección argentina su lugar en el mundo, luego de que en el PSG no pudiera cumplir el objetivo de pelear hasta el final de la Champions League.

El propio capitán reconoció que a fin de año se replanteará muchas cosas y a partir de ahí muchas especulaciones en torno al mejor jugador del mundo comenzaron a tejerse. Entre ellas, la más importante, si continuará jugando para la Albiceleste luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Al margen de esto, hay otro factor que invita a la ilusión a los hinchas argentinos y es el clima interno que se respira en la Selección.

Al sacrificio en cada partido se le suma la buena energía en cada concentración. La nueva camada impulsada por Scaloni generó que Messi esté rodeado de chicos que lo admiran, pero que también le responden dentro del campo de juego. La esperanza va en aumento y así lo hizo saber el propio Claudio Gugnali con una frase de Lionel Messi que ilusiona en grande a todos los hinchas.

“Messi me dijo que en la selección argentina están de ánimo como con el grupo de 2014″, reveló quien fuera integrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella en aquella Copa del Mundo de Brasil, en la que el combinado albiceleste perdió la final con Alemania. “Yo me animé a decirle que el clima es hasta mejor que con nosotros”, agregó el ex ayudante de campo en diálogo con ¿Cómo te va? por Radio Colonia (AM 550).

“Veo a la Selección en un clima tranquilo. El entrenador ha superado holgadamente las expectativas”, continuó Gugnali, quien estuvo de visita en el predio de Ezeiza gracias a la amistad que mantiene con la Pulga, Javier Mascherano (entrenador de la Sub 20), entre otros.

Respecto del Grupo que le tocó a la Argentina en el Mundial de Qatar, analizó: “Creo que es una zona, que bien con los pies sobre la tierra y sin subestimar a nadie, podemos hacer 7 ó 9 puntos. Eso nos daría la posibilidad de llegar a octavos. Como decía Mostaza (Merlo), ‘paso a paso”. Sin embargo, advirtió: “Argentina va a tener que buscar la paciencia para concretar. En estos partidos va a tener la pelota, pero tiene que ser paciente hasta que llegue el gol”.

Y recordó la fase de grupos que le tocó a Argentina en la Copa del Mundo de Brasil 2014 (Nigeria, Bosnia y Herzegovina e Irán). “En el sorteo, cuando salió Bosnia dije ‘qué suerte’. Porque habíamos jugado y nos había ido bien. En el partido del Mundial, era otra Bosnia y otro planteo de nosotros. Hasta hicimos dos cambios en el entretiempo que era algo raro para nosotros”.