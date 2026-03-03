Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Fiscalía sostiene que el caso Madre Patria es sólido, aunque 18 sospechosos se encuentran libres y el exjuez penal Luis Venegas asegura que las pruebas son nulas por culpa del Ministerio Público.

El Ministerio Público sostiene que el caso cuenta con elementos de prueba suficientes que vinculan a los imputados con los hechos investigados.

Uno de los señalados que quedaron en libertad, el exjuez penal Luis Venegas, aseguró que “las pruebas son contundentes, había dos procesos paralelos, porque es totalmente imposible, materialmente imposible; entonces lo que hizo el Ministerio Público fue burlar al juez de garantías, al juez competente, al que tiene la autoridad para determinar”.