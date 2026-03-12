Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La final del Mundial se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un imponente recinto con capacidad para 82.500 espectadores que se convertirá en el epicentro del fútbol el próximo 19 de julio.

Ubicado cerca de la ciudad de Nueva York, este coloso deportivo es considerado uno de los más modernos y costosos de Estados Unidos.

El estadio albergará un total de 8 partidos del torneo: 5 de fase de grupos, uno de 16avos, uno de octavos de final y la gran final. Con una trayectoria que incluye la final de la Copa América Centenario, el MetLife se prepara para hacer historia.