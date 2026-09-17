La fibromialgia y el dolor que causa

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La fibromialgia es una condición que causa dolor crónico generalizado y que afecta la calidad de vida de quienes la padecen, por lo que es fundamental comprender su origen y las opciones de tratamiento disponibles.

La Dra. Valeria González Monge, especialista en medicina general de Clínica SMI Costa Rica, explica las características del dolor de la fibromialgia y cómo se diferencia de otras condiciones que también provocan molestias musculares y articulares.

La especialista detalla las opciones de abordaje para manejar el dolor y mejorar el bienestar de los pacientes, incluyendo cambios en el estilo de vida y tratamiento médico personalizado.