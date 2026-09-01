La Fedefútbol será más rigurosa con las finanzas de los clubes

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) será más rigurosa con las finanzas de los clubes de primera división, en un esfuerzo por evitar reportes falsos y dinero de origen ilícito que puedan comprometer la integridad del fútbol nacional.

La medida incluye auditorías financieras más estrictas y el control de los fondos provenientes de patrocinios y transferencias de jugadores.

Los clubes deberán cumplir con los nuevos requisitos para obtener la licencia de competición para la próxima temporada.