La famosa pega que produce dolor de estómago ¿verdad o mito?

Cuando el dolor de estómago aprieta, Santiago recurre a los remedios caseros que las abuelas han transmitido por años, como las sobadas en brazos y corvas, acompañadas de bicarbonato con limón para calmar el malestar.

La tradición popular recomienda frotar con crema o manteca las zonas mencionadas, una práctica conocida como “soba” o “cobalía”, que según la creencia ayuda a liberar la tensión acumulada en el cuerpo.

Luego de este proceso, se sugiere ingerir una mezcla de bicarbonato con limón, aunque algunas personas prefieren combinarlo con gaseosa de uva para hacer más llevadero el sabor.