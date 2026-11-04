La famosa canción italiana que nació para celebrar un funicular

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“Funiculì, funiculà” fue compuesta en 1880 por Luigi Denza, con letra de Peppino Turco. La pieza surgió en el contexto de la inauguración de un funicular que permitía subir al Monte Vesubio, una novedad tecnológica para la época.

La canción terminó convirtiéndose en un éxito mucho mayor que el propio medio de transporte que inspiró su creación. Con el paso del tiempo fue interpretada por grandes voces de la música italiana, entre ellas Luciano Pavarotti, y se volvió una de las melodías más reconocibles de ese repertorio.

Ahora Johnny Obando tendrá que dejar por un momento la pulpería familiar para convertirse nuevamente en Pavarotti y llevar esta alegre pieza italiana hasta la semifinal de La Voz del Más Allá.

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Imagen extraída de internet con fines ilustrativos