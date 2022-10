Albert Solà Jiménez, el hombre que aseguraba ser el hijo primogénito del rey Juan Carlos I, murió el sábado 8 de octubre en la ciudad de Bisbal de I’Empordà, Gerona (España). A días de contar su caso a nivel nacional, Solà falleció en un bar tras sufrir un infarto. La familia pide una segunda autopsia por el misterio que envuelve su deceso .

Alberto Solà cuenta su historia días antes de morir en Telecinco

Solà nació el 16 de agosto de 1956 y fue criado en una familia adoptiva tras ser abandonado en un hospicio de Barcelona. Él siempre contó que su padre, Juan Carlos I, tenía 18 años cuando dejó embarazada a su madre biológica llamada Anna María Bach Ramon.

Pese a haber sido criado humildemente, Solà siempre disfrutó de algunos privilegios cuyo origen desconocía. “Cuando vivía en Ibiza con mis primeros padres, venía a verme una señora muy elegante, siempre vestida con chaqueta y falda, me traía regalos…”.

“Cuando luego estaba con mis padres, de vez en cuando recibía regalos carísimos que mis padres claramente no se podían permitir. Me compraron un coche nuevo cuando mi padre jamás había tenido uno. Él usaba coches de tercera mano. Mi padre no tenían recursos para darme esos caprichos, no sé de dónde los sacarían” desveló en el programa donde se aseguró que, con el paso de los años, Solá descubrió que aquella señora era su presunta abuela paterna, la madre del rey Juan Carlos.

Como se sabe, el reinado de Juan Carlos I, de 84 años, estuvo marcado por infidelidades y escándalos que llevaron a su abdicación en 2014.

Solà servía en el ejército cuando descubrió las primeras pistas sobre sus padres biológicos: contactó con el oficial de policía que falsificó los papeles de su nacimiento.

Desde ese entonces, el hombre no descansó hasta conseguir ser reconocido por el rey emérito, y por ende de su hermano, el actual rey Felipe VI. La demanda estuvo acompañada por una controvertida prueba de ADN con una supuesta fiabilidad del 99,9%.

Los magistrados rechazaron la causa por encontrar algunas inconsistencias y falta de datos, y también por atenerse a la supuesta inviolabilidad del rey emérito. En 2019 recurrió la sentencia del Supremo, pero el Tribunal Constitucional tampoco admitió el recurso. Ese mismo año, publicó un libro autobiográfico “El monarca de La Bisbal”.

Alberto Solà: la polémica tras su extraña muerte

El día de su fallecimiento, Solà había llegado hasta el bar acompañado por un amigo sobre las 10.00 p. m. “Pidió una copa de vino, la cogió y cuando iba para la mesa donde estaba su compañero, se desplomó”, explicó una trabajadora del bar al diario El País.

No obstante, los detalles de su muerte no están del todo claras, luego de descubrirse que la cámara del bar no grabó el instante en el que el hombre falleció. Supuestamente, había sido movida por una camarera unos minutos antes.

La abrupta muerte ocurrió horas antes de que Solá presentara su caso en el programa “¿Quién es mi padre?” del canal Telecinco. Dicho espacio también iba a contar con una entrevista exclusiva del hombre, pero fue postergada una semana después (16/10/2022).

Sus familiares contaron al medio El Economista que Solá desde hace un par de semanas se sentía perseguido y espiado. “Aquella noche Albert no tenía previsto acudir a ese bar. Algo le hizo cambiar de opinión solo unos minutos antes”, explicaron.

Por su parte, su jefe, Eduard, explicó que Solá “estaba perfecto, muy bien de salud, muy animado. Tenía miedo por el programa, estaba nervioso y llevaba días sin dormir”.

¿Qué dice la autopsia de Alberto Solà?

Según el informe preliminar de la autopsia, Solà murió “debido a un infarto agudo de miocardio”, reveló el programa en el que iba a participar el hombre de 66 años. Las autoridades abrieron una investigación debido a que las causas de muerte son inusuales.

Tras la autopsia, el caso fue archivado. No obstante, la familia no descarta solicitar una segunda autopsia, según Telecinco. Por el momento se desconoce si el hombre tenía algún tipo de enfermedad coronaria o problema congénito.