Un extraordinario primer parcial del esloveno Luka Doncic, que acabó con una marca de 32 puntos y diez asistencias, definió el partido en el que Dallas Mavericks se impuso con autoridad sobre Memphis Grizzlies. Los equipos, a los que Golden State Warriors sacaron de los playoffs la temporada pasada, llegaban en momentos opuestos, dado que los texanos habían perdido en su debut ante los Phoenix Suns y los de Memphis ganaron sus dos encuentros disputados.

La figura eslovena, con 21 puntos en el primer cuarto, selló una planilla con 32 tantos, 7 rebotes, 10 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Sin embargo, hubo una acción que llamó la atención. Es que la NBA le contó en una jugada como un tiro errado y Doncic remarcó que no fue un fallo: “Fue una asistencia. No voy a errar una bandeja tan fácil y que no toque el aro”, argumentó la estrella europea.

Otros destacados de la jornada fueron Christian Wood con 25 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones; Tim Hardaway con 16 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias; y Spencer Dinwiddie con 15 anotaciones, 2 rebotes y 2 asistencias.

Por parte de los visitantes, Ja Morant, que llegaba de meterle el viernes 49 puntos a los Rockets en Houston (122-129) y 34 a los Knicks (112-115), sumó 30 unidades, 1 rebote, 4 asistencias y 1 robo.

Doncic empezó a dar espectáculo desde que comenzó el encuentro y en poco más de dos minutos de juego había realizado los 9 puntos de los de Dallas, mientras que Morant se apuntaba los 4 de los de Memphis (9-4). Santi Aldama salió de titular con los Grizzlies, pero el entrenador Taylor Jenkins lo sentó en el banco después de 3 minutos de juego hasta el segundo cuarto.

El ex hombre del Real Madrid metió una de fantasía dándose la vuelta y tirando con paso atrás y poco después un triple (20-6), luego calcó las dos jugadas con el mismo desparpajo y asistió a sus compañeros cuando no la metía él, llegando a los 21 tantos personales y tres asistencias a poco más de 3 minutos de concluir el primer segmento (29-8), que finalizó 39-17.

En el segundo cuarto, los Grizzlies trataban de evitar la catástrofe aprovechando los ratos de Doncic en el descanso con triples del canario Aldama, de nuevo en la cancha, y Bane; y una entrada de Morant, que reaparecía en el encuentro tras largos minutos desacertado (49-30). El tercer cuarto terminó con 99-71 tras un triple de Tim Hardaway sonando la bocina y asistido por Doncic, que llegaba a sus 10 asistencias con 31 unidades.

El cuarto segmento, rendido ya el partido por los visitantes, que llegaron a estar 42 puntos abajo, lo consumaron jugadores de banquillo por ambos equipos, que dejaron en el marcador final una ventaja de 41 tantos para los locales (137-96).