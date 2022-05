Mucho se habla de la figura de Karol G, pese a que ella se muestra empoderada mostrando su cuerpo sin complejos. Sin embargo, muchos la han criticado por aumentar de peso. Aunque la cantante colombiana ha aclarado que lleva una vida sana y hace ejercicio, pero tiene una extraña enfermedad que la hace engordar.

Durante una entrevista, Karol G explicó su experiencia cuando empezó a subir de peso sin una causa aparente. No obstante, gracias al diagnostico de un especialista, descubrió que se trataba de una enfermedad que hace que tenga elevadas cantidades de insulina en el cuerpo.

“Por esos días… empezando enero, empecé a subir mucho de peso, yo hacía todo lo que normalmente hacia… empecé a hacer la dieta para uno ponerse bien juicioso y seguía subiendo de peso.. “Hasta que me di cuenta que yo tenía un problema de salud, tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz… yo la tenía como, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchado, inflamado….”, contó para Mezcal TV.

Ya recuperada

La artista, reveló que sufrió mucho por los comentarios y por las críticas en redes. Actualmente, Karol G ya se ha recuperado de esta sintomatología. Aún así continúa promoviendo la aceptación de nuestro cuerpo sin importar el aspecto.

La cantante ya se encuentra recuperada pero afirma que le afectaron las críticas sobre su figura. (Foto: Instagram @karolg).

“En primer lugar, me afectaba porque yo dije: ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?, ¿qué importa?… ‘. Además de eso, estar luchando con una cosa de salud personal también fue muy incomodo y eso me molestó… al punto de que yo dije: ‘qué bonito sería compartirle a la gente’, que de pronto a cuántas mujeres no les pasará lo mismo que a mi”, aseveró.

Como resultado de esto “La Bichota” lanzó “Pineaple”, una canción que promueve la diversidad de cuerpos que tienen las mujeres.