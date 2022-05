Brad Pitt padece prosopagnosia, una rara enfermedad neurobiológica que le provoca la pérdida progresiva de la memoria y con el tiempo empeora. Hace unos años, el astro de Hollywood contó públicamente que tenía dificultad para reconocer los rostros de las personas que conocía, y que éstas se lo tomaban como una ofensa cuando les preguntaba de dónde se conocían.

“La ceguera facial o prosopagnosia es un trastorno cerebral y neurológico. Se caracteriza por la incapacidad de reconocer o diferenciar rostros. Los pacientes con este problema notan dificultades para hallar diferencias en las caras de las personas extrañas, pero también hay a quienes se les dificulta reconocer rostros familiares”, precisó.

Como cabe de esperar, esta enfermedad no es la más idónea a la hora de establecer relaciones sociales.

“Mucha gente me odia porque cree que soy irrespetuoso. Cuando me encuentro con ellos y les digo: ‘¿Nos conocimos antes?’ Yo empeoro las cosas: se ofenden y piensan que soy egocéntrico. Pero él es más fuerte que yo, no recuerdo las caras de las personas. Por eso a veces prefiero quedarme solo en casa”, expresó el actor en 2013.

No es común

Esta enfermedad que padece el actor, no es para nada común, ya que solo la padece un 2,5% de la población mundial. La Universidad de Darmouth de Estados Unidos aseguró que la enfermedad nace a partir de un problema neurobiológico en el cerebro que afecta al reconocimiento visual. Por desgracia, no existe aún un tratamiento específico para quienes padecen esta enfermedad y se recomienda dirigirse a un neurólogo.