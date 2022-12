Miles de argentinos viajaron a Qatar para apoyar a la Selección Nacional durante el mundial. También fueron muchos familiares y amigos de los jugadores que lograron consagrarse como campeones mundiales luego de ganarle a Francia este domingo.

Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, estuvo en Qatar con sus dos hijas, Mía y Pía. Más allá de vivir con alegría cada etapa del equipo albiceleste, pasó un duro momento por un problema de salud que tuvo una de sus pequeñas durante este viaje.

En su cuenta oficial de Instagram, Cardoso compartió con sus seguidores una imagen de Pía sentada en la camilla de un hospital mientras era revisada por un doctor. “La nena que conoce todos los hospitales del mundo. Me destruye el alma”, escribió junto a un emoji de llanto para expresar su angustia.

Al finalizar el mundial, Jorgelina y sus hijas regresaron a la Argentina y ahora están en Rosario, donde se reencontrarán con Ángel. Desde allí, ella dio una entrevista telefónica con el ciclo A la Barbarossa (Telefe), conducido por Georgina Barbarossa. Durante la charla, dio detalles de la salud de su hija de 4 años.

“Le agarró fiebre, no le bajaba de 40… Después la tuve como dos, tres días con 38 y la tuve que llevar al hospital media desvanecida porque la fiebre la tiró… ella tiene muchos problemas, cada 20 días tiene algo, me agarró justo ahí y me desesperé”, admitió a corazón abierto.

Antes del partido final con los franceses, debió llevar a la pequeña al hospital para que la vean profesionales de la salud. “La diferencia de esta vez con las otras veces es que ahora no le bajaba la fiebre y tuvimos mucho miedo por momentos”, manifestó. Por suerte, Pía se recuperó y fue solo un susto que vivió la familia.

Nacidos en la ciudad de Rosario e hinchas de Rosario Central, Jorgelina y Fideo comenzaron su noviazgo en el año 2009, cuando el jugador se desempeñaba en el club Benfica de Portugal. Así que los primeros años vivieron una relación a la distancia. Ella, por entonces, trabajaba como instrumentadora quirúrgica. Pero con el tiempo, y como todas las esposas de los futbolistas, tuvo que dejar de lado su carrera para poder acompañar a su marido en los distintos países en los que jugó. El 30 de julio de 2011, en tanto, ambos se casaron en la Catedral de Rosario. Y, desde entonces, nunca más se separaron.

Sin embargo, uno de los momentos más difíciles de la pareja tuvo que ver con la llegada al mundo de su primera hija. Mía nació el 22 de abril de 2013 por cesárea y con solo seis meses de gestación. Estuvo internada en neonatología unas ocho semanas. Y los médicos no eran muy optimistas en sus pronósticos, ya que le daban apenas un 30 % de posibilidades de sobrevida. No obstante, la niña salió adelante.

Por otra parte, Ángel y sus compañeros de la Selección llegaron a la Argentina el lunes por la noche y fueron recibidos por miles de fanáticos en Ezeiza. Este martes se subieron a un micro descapotable, el equipo está realizando una caravana para celebrar la victoria. Fuentes oficiales estimaron que hay más de 4 millones de personas en las calles esperando festejar la Copa del Mundo con el combinado albiceleste.