Acaba de ver la luz una entrevista inédita que hizo Will Smith antes de la gala de los Oscar. Se trata una charla con David Letterman en su programa My Next Guest Needs No Introduction (Mi próximo invitado no necesita presentación), cuyo contenido se ha hecho público ahora.

En ella, el actor habla de “la experiencia psicológica más infernal” de su vida. Esta ocurrió cuando probó ayahuasca, una planta medicinal que utilizaban los chamanes de la región amazónica y que genera efectos alucinógenos. “Empecé a ver cómo mi dinero volaba por los aires. Y mi casa, mi carrera… Y yo intentaba agarrar mi dinero y mi carrera, pero mi vida entera se estaba destruyendo“, dice en el avance de la entrevista.

“Pero estaba ahí, tenía ganas de vomitar y escuchaba una voz que me decía: ‘así es la vida’. Y empezaba a gritar y oía a mi hija Willow que me decía llorando: ‘¡papi, ayúdame!’, pero yo no podía verla“, relató

“Solo quería llegar a WIllow”

El actor, confesó que tuvo mucho miedo y que el chamán tuvo que pedirle que se relajara. Sin embargo, su único interés era llegar hacia donde estaba su hija, olvidándose del dinero y de su carrera.“Solo quería llegar a Willow. Me tranquilicé, mientras seguía escuchándola gritar y mi dinero desaparecía” confesó.

Sobre esta experiencia, contó que su mente era “un infierno” y que las alucinaciones que tuvo fueron muy reales. “Cuando terminó, me di cuenta de que cualquier cosa que me suceda en la vida, puedo con ella”, fue su conclusión.