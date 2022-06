Laura Zapata, la hermana mayor de Thalía ha revelado que la intérprete de “Amor s la mexicana” se encuentra atravesando por algunas complicaciones en su salud. Estas son debidas a la enfermedad de Lyme, que le fue diagnosticada desde hace más de una década. Zapata, contó que Thalía sufre dolores intensos que ocasionalmente le impiden levantarse de la cama.

“A veces se siente mal, me dice: ‘Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: ‘Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio”, reveló.

Laura Zapata lamentó que la enfermedad de Lyme no tiene cura y recordó que su madre, Yolanda Miranda Mange pasó por una situación similar. Tras el diagnóstico Mange tuvo que someterse a un tratamiento que la llevó a tomar grandes cantidades de medicamento. “Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalía) Está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, dijo.

Lyme es una enfermedad que afecta la piel, el corazón, el sistema nervioso y las articulaciones. Esta, se transmite por la picadura de una especie de garrapata que vive en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. No está considera sacomo un padecimiento mortal. No obstante, influye mucho la calidad de vida de quienes lo tienen, incluso puede generar trastornos neurológicos u óseos.

Hace un par de años, Thalía recurrió a su cuenta de TikTok para contar cómo ha sido su experiencia: “Hace 12 años que contraje esta enfermedad. Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva”, declaró.

¿Qué relación tienen Thalía y Laura Zapata?

Thalia y Laura Zapata se reencontraron públicamente en 2018 por el cumpleaños de su madre, tras años de no hablarse. Desde entonces, su relación ha sido respetuosa. También, Laura aprovechó para desmentir el rumor que durante muchos años circuló entre la opinión pública, que ella era la verdadera mamá de Thalía. Zapata mencionó que no se siente incómoda ante las habladurías. No obstante,rectificó que ella nunca hubiera sido capaz de ocultarla si fuera su hija.