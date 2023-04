Desde su participación en la trilogía de Volver al Futuro, Michael J. Fox se convirtió en uno de los rostros más icónicos del cine. Sin embargo, su carrera actoral se vio muy afectada después de su papel como Marty McFly, pues para 1991 fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, con tan solo 29 años.

Ahora, con 61 años y tras haberse retirado de la actuación en 2020, Fox confesó que su estado de salud ha empeorado mucho, y que probablemente “no llegará a los 80 años”.

Así fue la dura reflexión que hizo sobre su lucha contra el Parkinson durante una entrevista con Jane Pauley de CBS, que estará disponible de manera completa este 30 de abril. En los adelantos de la conversación, se puede ver cómo la condición de lo ha afectado a tal punto que le es imposible mantenerse quieto, incluso es visible una gran dificultad para articular palabras.

“No voy a mentir, cada vez es más difícil. Se está volviendo más duro. Cada día es más difícil. Pero así son las cosas. Quiero decir, ¿qué puedo hacer al respecto?”, dijo el actor cuando Pauley le preguntó sobre las dificultades que ha tenido que enfrentar con el Parkinson a pesar de todo el apoyo que ha recibido a lo largo de las décadas.

En 2018, Michael se tuvo que someter a una cirugía de médula ósea para extirparle un tumor, lo cual limitó aún más su movilidad a tal grado que sufrió varios accidentes, rompiéndose la mano, el hombro derecho y el codo. Estas experiencias hicieron que el actor reflexionara acerca de su mortalidad y el tiempo que le queda para seguir teniendo una vida digna, pues con Parkinson, cualquier accidente puede convertirse en una experiencia mortal.

“Caerse y aspirar comida y contraer neumonía – todas estas formas sutiles que te atrapan. No mueres de Parkinson; mueres con Parkinson. Así que he estado pensando en su mortalidad. No voy a llegar a los 80″, declaró resignado el actor.

2022 fue un año muy difícil para Fox, pues además de haberse roto varias partes de su cuerpo por el avance del Parkinson, su madre falleció a los 92 años de edad. A pesar de todo, en su momento aseguró sentirse feliz.

“Ha sido un enorme esfuerzo, pero soy feliz. Lo digo porque espero que, a ciertos niveles, haya gente capaz de encontrar la felicidad pese a todo aquello por lo que estén pasando”.

Ese mismo año, Fox se presentó en un evento con Christopher Lloyd, el icónico Dr. Emmett Brown en Volver al Futuro. El semblante de Michael causó todo tipo de reacciones en el público y los internautas, pues así como en la reciente entrevista, era incapaz de mantenerse quieto. Sin embargo, él mismo aseguró que se encontraba mucho mejor, pudo caminar por sus propios medios dejando a un lado la andadera que se obligó a usar debido a las fracturas que vivió a lo largo del año.

Durante aquella histórica reunión, Fox compartió con la audiencia el gran cariño que le tenía a Lloyd y reveló que, a más de 30 años de queVolver al Futuro fuera estrenada, Lloyd ha sido un importante apoyo para Michael.

“Personas como Chris (Lloyd) han estado ahí siempre para mí. No se trata de lo que tengo, se trata de todo lo que me habéis dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

Este 12 de mayo llegará a la plataforma de Apple TV Still: A Michael J. Fox Movie, documental que narrará la vida y obra de Michael J. Fox, desde su juventud en Canadá, su ascenso a la fama mundial y su lucha contra una enfermedad que lo inspiró para crear una fundación con la que ha buscado aumentar las investigaciones y encontrar una cura.