Britney Spears, quien logró su independencia paterna hace unos meses, reflexionó sobre el daño que este ejerció sobre ella en una foto que compartió de adolescente.

“13 fue la edad en la que realmente me sentí un poco guapa… Creo que mis días rebeldes se debieron al hecho de que siempre tenía que estar perfecta y guapa… Luego fui a los extremos y me volví salvaje y traviesa … ¡Pero en esos días rebeldes, sinceramente, todavía me sentía verdaderamente guapa!” arrancó la actriz en el post.

La princesa del Pop, también habló de cómo le afectaron las críticas a su cuerpo desde muy temprana edad y cómo sentía que nunca era “lo suficientemente buena”. Luego, se lamentó de que su padre la “arruinase”.

“Mi papá siempre me hizo sentir que tenía que intentar… intentar… intentar!!! GRAN TIEMPO !!! Arruinó la semilla profunda de mi existencia… la semilla que me hacía sentir hermosa como cuando tenía 13… mi confianza… mi estilo… mi diálogo interior... y sí, incluso mi vida sexual . Todo completamente arruinado”, expresó.

Britney quiso señalar que en el momento en el que recuperó su tutela por fin se sintió bien con ella misma.

La imagen donde Britney compartió su sentida reflexión. (Foto: Instagram @britneyspears).

“¡Entré en un mundo nuevo! ¡Me sentí hermosa… y por lo tanto lo fui!”, declaró.

El padre de Britney estaba en el punto de mira desde que se hizo pública la lucha de independencia de su hija. Incluso, se formó el movimiento #freebritney, al que se sumaron fans y celebridades de todo el mundo. La cantante, expresó que no volvería a subirse a un escenario hasta que su padre no se alejara de su vida.

“El daño psicológico siempre estará ahí”

En la misma reflexión, la cantante dijo que pese a tener ahora su tan ansiada libertad, los daños que le hizo su progenitor son irreparables.

“El daño psicológico de mi padre y cada p*** persona que lo acompañó siempre estará ahí. Lo que piensas es lo que eres y yo me siento un poco en mis 13 otra vez”, manifestó.