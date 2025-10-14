Entre agradecimientos a la afición y felicidad por la victoria, el defensor nacional Kendall Waston atendió a Deportes Repretel desde el estadio.

En la entrevista, Waston contó la divertida historia de cómo recibió la convocatoria.

¿Cómo fue la convocatoria?

“Cuando dieron la lista para el microciclo, yo pensé que no iba a estar, me fui de vacaciones con mi esposa, entonces fue una noticia muy sorpresiva, estaba almorzando y me llamaron”, dijo Waston.

El defensor aseguró que estaba fuera del país, particularmente en Miami, visitando y “pasándola bien tranquilamente.

“Tuve que empacar todo, comprar boletos y vámonos, señaló el jugador de la tricolor.

¿Qué dijo sobre la curiosa forma de festejar y tratar a sus compañeros?