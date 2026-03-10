La deuda del Estado está por encima del 60%

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La deuda del Estado costarricense se ubica en 60,4% del Producto Interno Bruto, lo que activa automáticamente la regla fiscal y trae consecuencias directas para los funcionarios públicos.

Esto significa que no habrá aumento en salarios ni pensiones, así como congelamiento en la creación de nuevas plazas durante la administración de la presidenta electa Laura Fernández, debido a que el sobreendeudamiento estatal obliga a poner límites al gasto, similar a lo que haría una familia con deudas excesivas.

La situación se agrava por la baja inflación y el comportamiento del Producto Interno Bruto nominal, mientras que factores internacionales como conflictos bélicos generan volatilidad, aumentan el precio del petróleo y encarecen el financiamiento externo.