Muchas relaciones amorosas perduran más por comodidad que por genuina conexión emocional. La psicóloga Ingrid Reyes señala que el miedo a la soledad y a cambiar la rutina establecida son factores determinantes. Reconocer la diferencia entre amor y dependencia afectiva es el primer paso hacia una decisión consciente.



Las señales de alarma incluyen comunicación escasa, falta de proyectos comunes y sensación de vacío. Vivir en “piloto automático” evidencia que la relación se mantiene por inercia más que por elección activa. La insatisfacción crónica suele manifestarse mediante irritabilidad y distanciamiento progresivo.



Evaluar honestamente la situación permite tomar decisiones alineadas con el bienestar personal. Buscar apoyo profesional puede proporcionar herramientas para manejar el proceso de manera saludable. Priorizar la felicidad individual, aunque implique cambios difíciles, conduce a una vida más auténtica y plena.