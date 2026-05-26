La curiosa forma en la que magistrados eligieron a sustituta de sala tercera

Sandra Zuñiga, magistrada de la sala tercera, se acogió a su pensión y, por lo tanto, los magistrados de la corte plena debían llevar a cabo un proceso para elegir a su sustituta, pero lo llevaron a cabo de una forma curiosa.

¿De qué se trató?

Los magistrados de la Corte Plena realizaron un sorteo para elegir al sustituto de la magistrada Sandra Zuñiga. La manera en la que lo realizaron fue mediante el uso de una tómbola y en ella se encontraban esferas con números y la que salió se convirtió en el sustituto de Zuñiga.

La persona que sustituirá a la magistrada Sandra Zuñiga es Aisen Herrera.

La elección a través de la tómbola está contemplada dentro de los reglamentos de la Corte Suprema de Justicia y se utilizó en otra ocasión, concretamente en 2022, para la elección de un magistrado de la Sala Constitucional.