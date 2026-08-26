La cuchara caribeña llega a la cocina de Giros

El tradicional “rice and beans”, el rondón, el patty y el plantintá son parte de la propuesta culinaria caribeña que llega a la cocina del programa.

El chef Rudlyn Rojas, de Cahuita Town, y Sayu, de “Conocer con Sayu”, presentan una muestra exquisita de estos sabores, incluyendo el clásico rice and beans con pollo, rabo o camarones.

Los invitados también ofrecen opciones como el jhaty, unas empanaditas veganas rellenas de lentejas, y la refrescante bebida conocida como agua de sapo, para un verdadero festín caribeño.