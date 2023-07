Claro te presenta los resultados del día. Full Claro el internet más rápido de Costa Rica, descubrí más aquí.

Las semifinales de la Copa Oro tuvieron una sorpresa que va a llevar a un rival inesperado para la final.

Primeramente y ante todo pronóstico el conjunto de Panamá superó desde los once pasos a los estadounidenses (4-5). Adalberto Carrasquilla resaltó en su partido.

Un resultado esperado pero no por tantos goles. Los mexicanos no tuvieron problemas en propinar una goleada de 3-0 a un Jamaica que no encontró ninguna forma de generar fútbol.

