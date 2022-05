El Mundial de Qatar 2022 cada vez está más cerca y la discusión de quiénes son los candidatos a llevarse el título está sobre la mesa. Dentro de las posturas que aparecieron recientemente, Kylian Mbappé resaltó por menospreciar el nivel de los países sudamericanos al hablar de Argentina y Brasil como posibles aspirantes a la corona y Fabinho refutó su teoría con un análisis de cómo se disputan las Eliminatorias en el continente.

El volante del Liverpool, que este sábado disputará la final de la Champions League contra el Real Madrid, expuso su mirada frente a los micrófonos. “No escuché qué había dicho eso. Pero es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar ahí en Sudamerica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia jugará en Bolivia alguna vez. Pero tenemos que ir ahí, jugar y no es fácil. Jugar en sitios como Uruguay, que es muy difícil también, Chile, lugares donde uno no está acostumbrado”, declaró en charla con ESPN.

Además, el brasileño aprovechó para imaginar cómo les iría a las selecciones sudamericanas más fuertes en caso de disputar las Eliminatorias en la UEFA. “A lo mejor la calidad de los equipos de Sudamérica ahora no sea tan grande como aquí en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí. Porque los equipos siempre pelean hasta el final, es muy duro jugar ahí. Pero Brasil y Argentina creo que si jugasen acá en Europa clasificarían bien como primeros del grupo. Pero ellos van al Mundial como uno de los favoritos”, concluyó.

Vale recordar la opinión de Kylian de por qué los europeos tienen más chances de ganar el Mundial. “La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League, por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”, afirmó Mbappé, quien deberá defender el título que conquistó en Rusia 2018. Al mismo tiempo, consideró que, “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

En las redes sociales se armó un gran debate en el que los fanáticos sudamericanos recordaron que Francia compartió el Grupo D en las Eliminatorias con Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán. Allí, le alcanzó con cinco victorias y tres empates para conseguir su boleto a Qatar con seis puntos de diferencia respecto de su perseguidor.