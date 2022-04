Antonela Roccuzzo vivió un tenso momento con un fan. La esposa de Leo Messi estaba paseando por las calles de París con sus hijos, cuando hubo un hombre paraguayo identificado como Alexis Gaona los grabó.

El hombre contó que Roccuzzo se le acercó y le pidió de buena manera que no grabase a sus hijos. En contrapropuesta, le ofreció la posibilidad de tomarse una foto con ella. Esta fue subida a Twitter por el fan.

“La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos. Baje mi cel y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quiero foto, que saque una con ella. Protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad a la hora de salir a pasear”, escribió Alexis Gaona.

Antonela Roccuzzo se tomó una foto con su fan, pidiéndole que no le sacase a sus hijos. (Foto: Twitter @Alexis10gaona).

En la misma publicación, el hombre compartió dos imágenes. Una de ellas la foto con Antonela. La otra es del momento en la que la pareja de Leo tapa la cámara con el brazo para evitar que filme a los pequeños.

¿Cuándo se tomó la foto?

“La foto fue el sábado por la tarde, el mismo día que el PSG saldría campeón con gol de Messi”, dice Alexis en conversación con LA NACION.

En varias oportunidades se habló de que cuando Antonela sale a recorrer París, lo hace acompañada por guardaespaldas para darles mayor seguridad y tranquilidad a los pequeños. Sin embargo, el joven aseguró que quien custodiaba a sus niños esa ocasión era una niñera.

Además, desmintió el supuesto “enojo” del que hablaron algunos medios.

“Se nota la humildad en ella. No se enojó conmigo. Esta fue la mejor foto de mi viaje, y capaz, de mi vida”, declaró.