Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La conformación del cuerpo técnico es uno de los pendientes con Bryan Ruiz, según lo informado en el ámbito deportivo.

El seleccionador afirma que “tengo la ventaja la experiencia de que viví mucho con la selección”.

Asimismo, Osael Maroto se reunirá con él en los próximos días para definir este aspecto del equipo.

Por consiguiente, la conformación del cuerpo técnico es uno de los pendientes con Bryan Ruiz, quien se reunirá con Osael Maroto en los próximos días.