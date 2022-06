Los éxitos coescritos por Skylar Grey incluyen “Love the Way You Lie” de Eminem y Rihanna, “Coming Home” de Diddy y “Clarity” de Zedd y Foxes, pero ya no obtiene regalías financieras por las canciones, que colectivamente han vendido millones de copias. En una nueva entrevista con Variety, Gray, que se ha retirado en gran medida del ojo público desde que lanzó su álbum Natural Causes en 2016, reveló que tocó fondo en la última media década, soportó un duro divorcio de Todd Mandel y se vio obligada a vender todo su catálogo de música para poder pagarlo.

“El año pasado, 2021, finalmente resolvimos [el divorcio], llegamos a un acuerdo, tuve que vender mi catálogo para pagar el acuerdo, lo cual fue muy triste en cierto modo, porque esas canciones como ‘Love The Way You Lie’ y ‘Coming Home’, esos son mis bebés“, dijo Grey, de 36 años, al medio. “Pero al mismo tiempo, nadie puede decirme que no escribí esas canciones solo porque ya no tengo los derechos”, continuó. “No quería venderlos, pero era mi única forma de dejar atrás el pasado…”

En lugar de las recientes ventas de catálogo de artistas como Bob Dylan y Bruce Springsteen por cientos de millones de dólares, Gray le dijo a Variety que no estaba lista para vender los derechos de su música grabada y publicada. “Quería seguir construyéndolo y haciéndolo crecer“, dijo. “Pero ahora que el caso ha terminado, me he quitado un peso de encima, no hablo por teléfono con los abogados todos los días y ya no tengo que pagar todas estas facturas legales”.

“Ahora solo estoy enfocada en crear un nuevo catálogo, nuevo dinero y nuevas oportunidades”, agregó la música, quien lanzó su cuarto álbum de estudio homónimo en abril. Si bien las canciones de Grey siguen siendo importantes para ella, afirmó que sus sentimientos hacia ellas son “diferentes ahora”. “Cada vez que una de esas canciones se usa en una película o lo que sea, ya no veo nada de ese dinero”.

También agregó que “desafortunadamente, la mayoría de lo que me pagaron por mi catálogo se destinó a impuestos y a mi exmarido“. Grey ahora está comprometida con el también compositor Elliott Taylor. “Es como el trabajo de tu vida, y de repente es como, ‘Está bien, tengo que regalar la mayor parte de esto'”, explicó. “Pero esa era mi única opción. Afortunadamente, tenía la opción de hacer algo así, de lo contrario, es posible que no hubiera salido del caso”.

También contribuyó al “toque mínimo” de Grey en los últimos años el hecho de que su manager y el sello discográfico Interscope la abandonaran, por razones muy diferentes. Si bien considera “amistosa” la separación de Interscope, compara la salida de su manager con un punto de la trama del documental jeen-yuhs de Netflix sobre Kanye West, donde los ejecutivos discográficos no lo tomarían en serio como artista debido a su éxito como productor.

“Siento que así es como me ven en la industria de la música, pero como compositora“, detalló Gray. “Así que creo que muchos mánagers también me ven de esa manera. Entonces se enfocan en querer que escriba canciones para otras personas, ahí es donde he ganado la mayor parte de mi dinero, así que tiene sentido. Pero, al mismo tiempo, quiero un manager que crea en mí como artista, porque ser artista es mi verdadero sueño”.

Con el lanzamiento de su nuevo álbum Skylar Grey, la cantautora ahora siente que está comenzando de nuevo, y que tiene todo el control. “Estoy retrocediendo en el tiempo y construyendo esta base totalmente impulsada por los fanáticos donde ahora estoy súper en contacto con mis fanáticos, de una manera que nunca antes había estado“, dijo. “Ha sido realmente revelador y un gran refuerzo de confianza para mí, que es algo que necesitaba como artista”, agregó Grey.