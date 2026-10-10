Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La cocinera guanacasteca que conquistó el paladar de Luis Miguel es Ivania Lara Guevara, quien le cocinó al artista un cóctel de camarones en su cocina de leña en Liberia, Guanacaste.

Sus recetas más buscadas incluyen la gallina arreglada y el arroz de maíz, platillos que la hicieron famosa y que lleva a diferentes eventos con cocina tradicional.

Los interesados pueden contactarla a través de sus redes sociales Nana’s Kitchen o al teléfono 8950-6886 para información.