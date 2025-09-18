La CCSS denuncia ante OIJ supuesto faltante de fentanilo tras reportar la desaparición de miles de dosis en el Hospital México, luego de que el Ministerio de Salud emitiera una orden sanitaria el 12 de septiembre.

Este potente analgésico, desarrollado para tratar dolores crónicos pero utilizado ilícitamente por narcotraficantes, mantiene en alerta a las autoridades que reforzarán controles.

Esteban Vega, gerente de logística de la CCSS, aseguró que realizan inventarios diarios que comparan existencias físicas con registros sistémicos.