La CCSS aún no resuelve los problemas salariales del personal

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aún no resuelve los problemas salariales del personal de salud de varios hospitales del país, donde se reportan atrasos en pagos ordinarios y de tiempo extraordinario.

Los trabajadores han manifestado su malestar ante la falta de una solución definitiva por parte de las autoridades de la institución, que afecta la economía de los funcionarios.

La CCSS asegura que trabaja en la regularización de los pagos, pero los empleados denuncian que los retrasos son recurrentes y generan incertidumbre en sus finanzas.