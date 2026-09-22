La Casa del Cochi presenta el casado paisa más viral de San José con chicharrón ahumado al barril

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Casa del Cochi presentó el casado paisa más viral de San José, un platillo que combina ingredientes colombianos y costarricenses.

El local ofrece la opción de acompañarlo con chicharrón o pollo ahumado al barril.

El platillo incluye arroz colombiano con chile panameño, tajadas de plátano maduro, chorizo, papas, huevo tierno sobre el arroz y frijoles verdes colombianos de Antioquia, conocidos como montañeros o paisas.

Su creador explicó que la idea inicial era vender únicamente chicharrones, pero decidieron incorporar los casados al considerar que representan el almuerzo diario de los trabajadores, y que la mezcla de ingredientes de ambos países derivó en una propuesta distinta a la bandeja paisa y al casado tradicional.

El establecimiento también ofrece costillas, pollo y papas, todos preparados ahumados al barril, además de platos de autor como el cebiche de chicharrón, que lleva una base de guacamole casero, chicharrón picado y un encurtido de cebolla morada con miel y pimientas.