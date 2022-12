Andrés Soto Solís

El fútbol a veces es un arte dramático y poético temible, la vida da tantas vueltas que nunca imaginamos como lo que pensamos y creemos se puede convertir aún mejor de lo que esperamos.

En el 2016 tras una Copa América donde Argentina perdía de nuevo contra Chile la final, Lionel Messi tiró una de las frases que más retumbó en el mundo del ´fútbol “Ya está, no se me da”, en ese mismo instante, un adolescente de 15 años que soñaba con ser futbolista le pedía a Messi que no renunciara.

Enzo Fernández no sabía el futuro que iba a tener, pero si quería que su ídolo no dejara la selección, que siguiere luchando por darle algo al país y le creó la siguiente carta.

“Cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros” una frase tan potente que se manifestó de tal manera en el mundial y vimos la Messi más feliz en la selección Argentina, un Messi que se divirtió tanto compitiendo que salió campeón.

Al final las palabras de Enzo no solo se volvieron una realidad, sino que le tocó compartirla con su jugador favorito y siendo protagonista.

El fútbol regala grandes historias.