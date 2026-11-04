La canción que pasó por varias grandes voces antes de llegar a Jenni Rivera

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“Qué ganas de no verte nunca más” fue escrita por Alejandro Vezzani y popularizada inicialmente por la cantante argentina Valeria Lynch durante los años ochenta. A partir de ahí comenzó un recorrido por distintas voces de la música latina.

Con el tiempo, artistas como Lupita D’Alessio también realizaron sus propias versiones, hasta que Jenni Rivera llevó la canción a su estilo y le dio una nueva identidad dentro de la música regional mexicana.

Ahora Lorna Murillo tendrá que asumir ese carácter y esa fuerza interpretativa para defender uno de los temas más directos que cantará en la semifinal.

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Imagen extraída de El Universo