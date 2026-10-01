Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La campeona Panamericana de Ruta es protagonista en la Vuelta Femenina, según lo destacado en la transmisión de Deportes Repretel.

Asimismo, la ciclista comenzó a andar en bicicleta como medio de transporte en Chile según lo relatado.

Por consiguiente, la campeona Panamericana de Ruta, quien inició en el ciclismo como transporte en Chile, es protagonista en la Vuelta Femenina.

La ciclista afirma que “ha sido un 2026 muy bueno en tema de resultados, pero la verdad que ha sido muy duro personalmente. Perdí muchas carreras muy importantes”.