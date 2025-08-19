La ingeniera Elsa Villalobos descubre los versátiles beneficios terapéuticos de la caléndula, una flor que permite desde sanar heridas hasta elaborar ensaladas, infusiones y ungüentos para el cuidado de la piel.

Junto a la barista y pastelera Marianela Sánchez, quien integra esta poderosa flor en gelatinas, bebidas y postres como galletas de vainilla y chocolate blanco, se demuestra cómo sus propiedades pueden incorporarse fácilmente en la vida cotidiana.

Villalobos además aconseja sobre el cuidado de la planta y la época ideal para su floración, destacando cómo este regalo de la naturaleza enriquece tanto la gastronomía como la medicina natural con aplicaciones prácticas y deliciosas.