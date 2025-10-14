La Caja Costarricense de Seguro Social iniciará en diciembre la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla para sus asegurados, luego de recibir una donación de más de 15 mil dosis por parte del Ministerio de Salud.

Esta campaña preventiva, que se activa tras confirmarse un primer caso importado en una persona que visitó la región amazónica de Perú, estará disponible inicialmente en los centros de salud de la costa.

La institución proyecta que en aproximadamente un mes estará operativa la logística para aplicar la dosis única, la cual confiere protección de por vida y se recomienda administrar al menos 10 días antes del viaje.