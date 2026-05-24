Durante los últimos años, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que la cantidad de personas que reciben tratamiento por esclerosis múltiple mantiene una tendencia al alza.

Esta enfermedad genera un trastorno crónico que suele afectar el sistema nervioso central y provocar dificultades motoras.

Para enfrentar esta problemática, la Caja decidió invertir más de 6 mil millones de colones.

El objetivo de esta inversión consiste en adquirir tratamientos especializados para pacientes con esta condición.

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Por: Camila Rosales Méndez

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