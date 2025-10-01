La Caja Costarricense de Seguro Social aplicará un nuevo medicamento contra la malaria, el cual es una medicina de un solo día que trata y cura esta enfermedad, lo que representa un avance significativo en la lucha contra el padecimiento, que mejora la eficacia del tratamiento.

Este fármaco, que será implementado por la institución, simplifica enormemente el proceso de curación, ya que con una sola dosis en un día se logra combatir la enfermedad, lo que contrasta con los tratamientos anteriores que eran más prolongados.

La introducción de este tratamiento innovador, que es más eficiente y rápido, beneficiará a los pacientes diagnosticados con malaria, quienes podrán recuperarse en un plazo mucho menor, lo que impacta positivamente en la salud pública del país.