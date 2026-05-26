Agentes del OIJ realizaron este martes una serie de allanamientos en el sector de Los Pinos, en Alajuela, para detener a sospechosos vinculados con una violenta estructura criminal señalada de ejecutar personas en las orillas del río Segundo.

Ponían a las víctimas de rodillas antes de asesinarlas

Según explicó el subdirector del OIJ, Michael Soto, los sospechosos privaron de libertad a tres personas el pasado 8 de noviembre y las trasladaron hasta las cercanías del río.

“Allí los ponen de rodillas para empezarlos a ejecutar uno por uno”, detalló Soto.

Uno de los hombres fue asesinado y lanzado al río, donde su cuerpo apareció dos días después. Otra de las víctimas logró escapar antes de ser ejecutada, mientras que una tercera continúa desaparecida y las autoridades presumen que también fue asesinada.

Le puede interesar: Revelan identidad de la pareja brutalmente asesinada frente a su bebé



Video permitió identificar a los sospechosos

El caso tomó fuerza luego de que parte de los hechos quedara grabada en video, situación que permitió a los investigadores identificar a varios integrantes de la banda conocida como “Los Pabeños”.

Allanamientos dejaron detenidos, armas y drogas

Desde las cuatro de la madrugada, agentes judiciales realizaron cinco allanamientos que dejaron al menos tres detenidos.

Durante los operativos también decomisaron cinco armas de fuego, motocicletas robadas y una importante cantidad de drogas listas para la venta.

Banda expandía territorios para venta de drogas

Las autoridades vinculan a “Los Pabeños” con homicidios, extorsiones, robo de vehículos y narcotráfico.

Según el OIJ, la organización se asentó en Alajuela tras trasladarse desde el sector de Pavas con el objetivo de ampliar territorios para la venta y distribución de drogas.

Violencia por control territorial preocupa a autoridades

El OIJ indicó que el ataque habría ocurrido porque las víctimas se negaron a vender droga para la organización criminal.

“Hay un desprecio total y absoluto por la vida”, advirtió Soto al referirse a la violencia que enfrentan varias comunidades del país producto de las disputas entre bandas criminales.