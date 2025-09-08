La banda del acetileno intentó perpetrar un nuevo golpe la madrugada de este lunes en el sector de Guápiles, pero fallaron en el acto.

Hechos

Los sujetos pretendían llevarse el cajero automático de un plantel al lado de la Ruta 32. Fueron vistos por las cámaras de seguridad cuando al menos dos de ellos brincaron la verja que rodea la empresa y en ese momento se alertó a las autoridades de su presencia.

Incluso, los perpetradores intentaron destruir el sistema de seguridad para que las cámaras no captaran a sus compañeros, pero fue demasiado tarde. Policías que realizaban patrullajes de rutina fueron alertados del intento de robo y oficiales detuvieron a dos de los sospechosos a unos kilómetros de la escena.

“Al dirigirse la unidad al sitio, logran observar a dos sujetos que salen huyendo, dejando abandonado un vehículo. Se pide colaboración a la fuerza de tarea del sector y se logra la aprehensión de estos dos tipos“, dijo Freddy Guillén, director de operaciones de Fuerza Pública.

Otros sospechosos

Los otros sospechosos se dieron a la fuga en un vehículo eléctrico de la empresa donde aparentemente iban a cometer el delito de robo. A cinco kilómetros del lugar se ubicó este vehículo envuelto en llamas.

Banda del acetileno

Esta organización tiene al menos cinco años de realizar golpes en diferentes partes del país. El grupo acostumbra a apoderarse de cajas registradoras o cajeros automáticos.