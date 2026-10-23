‘La Bala’ Gómez debutará como técnico de Pérez Zeledón en el Morera Soto

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Ronald “La Bala” Gómez debutará como técnico de Pérez Zeledón este domingo ante Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Morera Soto.

El entrenador de 51 años de edad se medirá a su excompañero y exentrenador Óscar Ramírez, actual DT manudo.

Gómez vuelve a dirigir en la primera división costarricense doce años después de su última experiencia en el país.

Llega procedente del Iztapa de Guatemala, tras más de una década en el fútbol chapín, y antes estuvo en los banquillos de Limón, Santos de Guápiles y Carmelita.

El técnico afirmó que ya no es el mismo que empezó en 2008 o 2009, porque acumula más experiencia y partidos dirigidos.