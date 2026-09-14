Llaman a adulta mayor en la puerta de su casa y la atacan a balazos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Una adulta mayor de 65 años se encuentra en condición delicada en el Hospital Calderón Guardia luego de ser atacada a balazos dentro de su vivienda, en Cartagena de La Rita, Pococí.

La llamaron y salió al corredor

El ataque ocurrió cuando un hombre llegó hasta la casa y llamó a la mujer. Ella salió al corredor, donde se encontraba con sus cuatro perros, y en ese momento el sospechoso le disparó en varias ocasiones.

La víctima recibió cuatro impactos de bala, uno de ellos en el cuello.

Bala quedó alojada en su cuello

Tras el ataque, varios vecinos salieron de sus viviendas para auxiliarla. La mujer logró decir que le habían disparado y posteriormente fue trasladada en ambulancia.

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Debido a la gravedad de sus heridas, fue llevada al Hospital Calderón Guardia, donde permanece en condición delicada.

Según familiares, el proyectil que recibió en el cuello permanece alojado en esa zona y no ha podido ser extraído, por lo que requiere atención especializada.

OIJ investiga el ataque

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabaja para determinar quién atacó a la mujer y cuál habría sido el motivo.

Los agentes también analizan si el ataque estaría relacionado con algún vínculo de la familia de la víctima o si se trató de una agresión dirigida directamente contra ella.